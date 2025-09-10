Este miércoles, la elección por la rectoría BUAP

Desde Puebla

Puebla, Méx.- La elección para el Nombramiento de la Persona Titular de la Rectoría de la BUAP, cuyos aspirantes son Lilia Cedillo, César Cansino y Ricardo Paredes, será de las 8 de la mañana a las 18:00 horas de este 10 de septiembre.

El alumnado, personal académico y no académico podrán participar en la elección.

Para emitir el voto los siguientes requisitos son:

Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, identificarse con credencial vigente con fotografía.