Este miércoles, la elección por la rectoría BUAP
- 10 septiembre, 2025
Puebla, Méx.- La elección para el Nombramiento de la Persona Titular de la Rectoría de la BUAP, cuyos aspirantes son Lilia Cedillo, César Cansino y Ricardo Paredes, será de las 8 de la mañana a las 18:00 horas de este 10 de septiembre.
El alumnado, personal académico y no académico podrán participar en la elección.
Para emitir el voto los siguientes requisitos son:
Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, identificarse con credencial vigente con fotografía.