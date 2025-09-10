UAEMéx será cercana, inclusiva y transformadora, afirmó rectora Paty Zarza

Toluca, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) visitó la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla, en la que afirmó que se trabaja para la creación de una institución cercana, inclusiva y transformadora.

Zarza Delgado dialogó con la comunidad auriverde de este espacio académico, a quienes dio la bienvenida a esta casa de estudios e invitó a seguir las redes sociales institucionales para conocer las actividades y beneficios que tienen por ser parte de la comunidad UAEMéx.

En este espacio, los exhortó a participar en el proceso de consulta para la integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, que recabará las inquietudes y necesidades de los tres sectores de la comunidad académica, estudiantil y docente para la creación del plan de trabajo de la administración que encabeza.

Indicó que para la Administración Universitaria 2025-2029, escuchar a cada una y uno de sus integrantes es una prioridad, por ello se creó la Secretaría de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, que atenderá con mayor eficacia a los espacios académicos ubicados en diferentes municipios de la entidad mexiquense.

Además, destacó que todos los canales de comunicación de la Rectoría están abiertos para atender sus necesidades e inquietudes.

Es de destacar que, la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla, ofrece las licenciaturas en Administración, Logística, Medios Alternos de Solución de Conflictos y Negocios Internacionales Bilingüe.