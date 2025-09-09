Procesan a tres personas por secuestro exprés de chofer de taxi

La Paz, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de Mariana Guadalupe “N”, Giovanni “N” y Alejandro “N” luego de acreditar su posible participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo en agravio de un conductor de taxi de una plataforma digital.

El Agente del Ministerio Público pudo precisar que, el pasado 13 de agosto de 2025, los hoy sentenciados solicitaron un servicio de transporte taxi a través de la plataforma Uber, por lo que la víctima, quien manejaba un vehículo de la marca MG, atendió su solicitud para realizar un viaje.

Al llegar al circuito 22 en la colonia Los Héroes Tecámac, Mariana Guadalupe “N”, Giovanni “N” y Alejandro “N” amagaron al chofer con un arma de fuego para desapoderarlo de la unidad que conducía.

Una vez que se tuvo conocimiento del ilícito, esta Fiscalía llevó a cabo actos de investigación de campo y gabinete que permitieron ubicar a los presuntos responsables del ilícito y como resultado de una acción operativa fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición de un Juez, quien tras analizar los datos aportados por el Agente del Ministerio Público determinó su vinculación a proceso.

Además, la Autoridad Judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada y señaló un mes como plazo para el cierre de investigación complementaria, el cual fenece el 2 de octubre de 2025. Los detenidos deben ser considerados inocentes en tanto no se les dicte una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.