Vinculan a proceso a cinco personas por diversos delitos

Redacción

Redacción 9 septiembre, 2025

9 septiembre, 2025 Policía

Policía 0 Comments

Tenancingo, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo vinculación a proceso en contra de cinco personas, presuntos integrantes de una célula de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, y quienes son investigados por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contra la salud y encubrimiento por receptación.

Edgar Rodrigo “N”, alias “El Rayas”, Alexis “N”, Wendy Guadalupe “N”, Michelle “N” y Marian “N” fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México cuando viajaban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Tahoe, color blanco en el Barrio la Trinidad del municipio de Tenancingo.

Durante esta acción se les aseguró un arma de fuego AK47 color negro, un cargador abastecido, paquetes de aluminio y bolsas plásticas que contenía hierba verde con las características propias de la marihuana, así como objetos conocidos como “poncha llantas”, en tanto que la unidad, presentó un reporte de robo de fecha 29 de diciembre de 2023.

El avance en las investigaciones, así como intercambio de información entre diferentes autoridades, permitió establecer que los ahora vinculados a proceso están relacionados con un grupo criminal con orígenes en Michoacán bajo las órdenes de un sujeto identificado como Edgar “N” alias “El Rayas”, quien es considerado objetivo prioritario en el municipio de Tonatico.

Los detenidos son investigados por su participación en otros hechos delictivos, tras ser aprehendidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien luego de revisar los datos de prueba recabados y aportados por esta Fiscalía, determinó su vinculación a proceso e impuso medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses.

A los detenidos se les debe considerar inocentes en tanto no se les dicte una sentencia de condena en su contra.