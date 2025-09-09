Linchamiento en Tezoyuca deja un muerto y cinco heridos

Fernanda Medina González

Fernanda Medina González 9 septiembre, 2025

9 septiembre, 2025 Policía

Policía 0 Comments

Tezoyuca, Méx.- Un hombre murió y cinco personas más resultaron heridas tras un linchamiento registrado la mañana de este lunes en los Ejidos de Tequisistlán, en el municipio de Tezoyuca, luego de que vecinos retuvieran a un grupo acusado de robar una motocicleta.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron en la avenida 28 de Octubre, esquina con Rosal, cuando pobladores, apoyados por mototaxistas, interceptaron a cuatro hombres y dos mujeres presuntamente involucrados en un atraco cometido minutos antes.

Los sospechosos fueron golpeados y amarrados a un poste, mientras los vecinos los señalaban como responsables de diversos robos ocurridos recientemente en la zona. Durante la agresión, dos mujeres y tres hombres resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Regional de Atenco.

Las víctimas fueron identificadas como Brenda “N”, de 28 años; Nayely “N”, de 36; Brandon Isaac “N”, de 23; Kevin Manuel “N”, de 25; y César Alberto “N”, de 27.

Uno de los presuntos implicados murió en el lugar a causa de golpes y heridas de arma blanca.

Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con estos hechos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.