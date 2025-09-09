EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

Pedro Eric Fuentes López 9 septiembre, 2025

9 septiembre, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

Pedro Eric Fuentes López

No existen límites para lo que puedes lograr, excepto los que te impongas a ti mismo. Richard Branson

En nuestro país somos muy dados a que nuestras preferencias deportivas giren en torno a tan solo unas cuantas, 3 o 4 y quizás hasta una más, y ahí en adelante lo atractivo que resultan ciertos resultados de otras disciplinas, puede parecer sin importancia y hasta con ese tono de “ah ok” y/o “a mi qué” lo curioso del tema es que cuando se da una reunión o se les pide su opinión, justamente como por arte de magia surge la mejor referencia de los hechos en su voz, hasta con lujo de detalles y por supuesto cargado de los más finos puntos estratégicos para futuros compromisos, incluidas las respuestas y propuestas tanto para deportistas como entrenadores y hasta para nosotros, lectores y periodistas. Lo mejor del caso y que me llama fuertemente la atención es el cómo es que de pronto saben de otras alternativas del deporte y siguen fingiendo que solo el balón es lo más importante. ¡Pero no! hay temas muy importantes que requieren especial atención y dedicación, además de promoción, difusión y divulgación, porque sin ello, las conquistas en otros muchos, pueden pasar desapercibido para un gran sector.

Pero como en este Valle deportivo la consigna es acercar y presentar lo mejor del fascinante mundo del deporte a todos los niveles y por medio de un granito de arena, proporcionar mayores datos de otras áreas para que se conozcan y darle el lugar que requiere. Hoy por ejemplo, es preciso alegrarnos por una conquista sinigual, porque México gana su primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco, esta vez celebrado del otro lado del mundo, Gwangju 2025, donde llegan para consagrarse, 3 mujeres que representan el sueño de miles que aspiran a eso y más. Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo consiguieron la presea dorada en la categoría por equipos en este certamen mundialista, derrotando en la final a las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger por un resultado de 236-231 puntos.

Este tipo de resultados son los que nos deben atraer y tenerlos en la mesa diaria, para que surta el efecto deseado que es la incorporación de una real cultura deportiva, con ejemplos tan claridosos como el que comento, porque también, debemos saber que hay mucha afición a la disciplina y se va desarrollando paulatinamente cada vez más, entonces con esto se crea una sinergia de empuje para la captación de talentos, lo que implica también, el trampolín tan anhelado de una superación metodológica que circule entre los equipos multidisciplinarios de cada sector.

Y para que vayamos dándonos cuenta de lo anterior, basta recordarles y presentarles que Maya, Mariana y Adriana, han tenido una continuidad especial y muy satisfactoria, toda vez que con la actual cosecha, ésta es la tercera medalla de oro por equipo durante la temporada 2025, porque también consiguieron el primer lugar en la Copa del Mundo celebrada en Florida Central y Shanghái; también lo lograron en la Copa Merengue, que era para clasificar a los Juegos Centroamericanos a celebrarse en Santo Domingo en 2026. De igual forma, han tenido medalla de bronce en equipos mixtos, donde vencieron 158-157 a la dupla de China Taipéi, Wei Chang y Jou Huang, por cierto y es justo señalarlo y destacarlo, porque aquel país de Oriente es potencia en esta disciplina.

El crecimiento natural en la vida misma, implica cambios en todo sentido, por ello, ésta nueva generación está alzando la mano para convertirse en figuras a seguir, acotando que el apoyo y el impulso que han recibido de otros medallistas en la especialidad ha sido comprometedor en todo sentido pero para bien, es decir, yo lo traduzco en el cambio de estafeta generacional, donde no se rompe lo que se ha conseguido, sino que se aspira a mejorar y elevar más el potencial de los atletas y deportistas mexicanos. Cuando esto se dé como es el caso, y como decía mi señor padre: “…hay que cacarear los grandes logros, hazañas, conquistas, resultados, sin olvidarnos que mañana tienes que ser mejor…”

Pásenla bien!!!