En el oriente del EdoMéx se redujo 50% el robo de vehículos: Gómez

Cuautitlán Izcalli, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Cuautitlán Izcalli, donde destacó que el robo de vehículos en la región oriente de la entidad se redujo en un 50 por ciento desde la implementación del Mando Unificado Oriente.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal informó que, a 166 días de haber iniciado esta estrategia de seguridad, los resultados han sido positivos gracias a la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

“Realizamos la Mesa de Paz en #CuautitlánIzcalli, con los 15 municipios del Mando Unificado del Oriente. En 166 días de la puesta en marcha de este Mando Unificado, se registra una disminución del 50 % en el robo de vehículo, con respecto a los 166 días previos al inicio de esta estrategia. El Gobierno de México, el #Edoméx, así como los municipios trabajamos juntos por la seguridad y la paz en esta zona”, escribió.

La reducción en la incidencia delictiva se atribuye a operativos focalizados y al aseguramiento de vehículos y mercancías robadas en puntos estratégicos, según lo informado durante la sesión. Además del descenso en el robo de vehículos, también se registró una baja del 18.05 por ciento en los casos de homicidio doloso en la región oriente durante el mismo periodo.

En la sesión participaron representantes de los 15 municipios que integran el Mando Unificado, entre ellos Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, recientemente incorporados a la estrategia.

Por su parte, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, destacó que la coordinación interinstitucional ha sido clave en los avances en materia de seguridad. “En la Mesa de Paz de este lunes, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, participaron los 15 municipios que integran el Mando Unificado del Oriente. En la reunión, se observó la disminución del 50% en robo de vehículos, en los 166 días de implementada esta estrategia, con respecto al mismo periodo previo a su inicio”, indicó.

Previamente a la reunión, se llevó a cabo una ceremonia con las Fuerzas Armadas en honor a la Bandera nacional, como muestra de unidad entre los distintos cuerpos de seguridad.

“Este lunes, previo a la Mesa de Paz, tuvimos la Ceremonia con Fuerzas Armadas, en #CuautitlánIzcalli, donde realizamos honores a nuestro lábaro patrio. Hacemos equipo con las Fuerzas Armadas por la seguridad del #EdoMéx”, publicó la gobernadora en sus redes sociales.

En el encuentro participaron también Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.