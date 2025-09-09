Destina EdoMéx más de 320 mdp para subsidiar viajes gratuitos en Mexibús y Mexicable

Redacción

Redacción 9 septiembre, 2025

9 septiembre, 2025 Municipios

Municipios EdoMéx, gratuitos, Mexibús, Mexicable, subsidiar, Viajes

EdoMéx, gratuitos, Mexibús, Mexicable, subsidiar, Viajes 0 Comments

Tlalnepantla, Méx.- Para garantizar una movilidad digna, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha destinado más de 320 millones de pesos para subsidiar 33 millones 560 mil viajes gratuitos y libres transbordos a las personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años, en los sistemas de transporte masivo Mexibús y Mexicable, del 1 de julio del 2024 al 31 de agosto del 2025.

La Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), informó que, a través de esta iniciativa, se realizaron de forma segura y cómoda 16 millones 142 mil de viajes manera gratuita y 17 millones 418 mil libres transbordos en estos sistemas de transporte.

Se benefició principalmente a grupos vulnerables de municipios con un alto índice de desigualdad social: Chimalhuacán, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Zumpango, Tecámac, Coacalco, Ecatepec y Tlalnepantla.

Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad (Semov) señaló que con este tipo de acciones se responde a las necesidades de la población que por años fue olvidada, se brinda seguridad durante los trayectos y se fortalece la economía de las familias mexiquenses.