Avanza Metepec en la rehabilitación vial con acciones permanentes de bacheo

Metepec, Méx.- Como parte del compromiso del gobierno municipal por mejorar la infraestructura urbana y garantizar vialidades en condiciones óptimas, el Ayuntamiento de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, continúa avanzando con el programa permanente de bacheo en diversas colonias y fraccionamientos del municipio.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se han intensificado las labores de rehabilitación vial mediante distintas técnicas de bacheo, incluyendo mezcla asfáltica en caliente, bacheo a presión, en frío y con adocreto, adecuándose a las condiciones específicas de cada zona.

De acuerdo con el reporte más reciente, correspondiente al 8 de septiembre, las brigadas municipales intervinieron varias calles clave en diferentes puntos de Metepec. Entre las acciones destacadas se encuentra el bacheo con mezcla asfáltica en caliente en Paseo de los Sauces, entre avenida Las Torres y Cerezos, en el fraccionamiento Casa Blanca; así como en la calle 16 de Septiembre, entre Adolfo López Mateos y Camino a Lerma, en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas.

Ese mismo día, se llevaron a cabo labores de bacheo a presión en la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Llano Grande, además de bacheo en frío en Cerrada Olivos y la calle Fresnos, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Nogal; así como en la calle Nogal, entre Fresno y Eucaliptos, nuevamente en el fraccionamiento Casa Blanca. También se intervinieron tramos de la calle Tres Garantías, entre Manuel J. Clouthier, en la comunidad de San Jerónimo Chicahualco.

Las labores continuaron este martes con la rehabilitación de la calle Ezequiel Capistrán, entre Hermenegildo Galeana y 5 de Mayo, en el Barrio de San Mateo; así como en Paseo San Isidro, entre avenida Estado de México y Vicente Guerrero, en el Barrio de Santiaguito.

De manera complementaria, también se realizó bacheo con adocreto en la esquina de Miguel Hidalgo y Ezequiel Capistrán, en el Barrio de San Mateo, utilizando materiales acordes al tipo de vialidad para garantizar mayor durabilidad.

El gobierno de Metepec ha reiterado que estas acciones forman parte de una estrategia de mantenimiento constante de la red vial, la cual se implementa de manera permanente con el objetivo de mejorar la movilidad, prevenir accidentes y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Con estas obras, el Ayuntamiento busca atender las demandas ciudadanas, rehabilitar vialidades deterioradas y mantener en buenas condiciones el tránsito tanto vehicular como peatonal en el municipio.

Las jornadas de bacheo continuarán en los próximos días en más colonias del municipio, priorizando aquellas zonas con mayor afectación y tránsito vehicular, con la intención de lograr una cobertura integral y eficiente en toda la demarcación.