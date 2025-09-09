Dan alta médica a 34 personas lesionadas por percance entre tren y autobús en Atlacomulco

Toluca, Méx.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México informa que, al corte de las 15:00 horas de este martes, un total de 34 personas (24 mujeres y 10 hombres) fueron dadas de alta médica, mismas que recibieron atención inmediata en los diversos hospitales de la entidad tras un percance entre un tren y un autobús de pasajeros, registrado ayer en la carretera federal Atlacomulco-Maravatio.

Cabe señalar que se sigue atendiendo a 23 personas que continúan hospitalizadas en diversos nosocomios por fracturas, golpes y heridas; 13 de ellas se encuentran estables y 10 se reportan como graves al necesitar una o más cirugías, dependiendo del avance en su salud.

Durante las últimas horas dos personas más acudieron a hospitales de la región por sus propios medios para ser atendidos por diversas dolencias, sumando un total de 57 personas lesionadas en este siniestro.

Finalmente, es preciso referir que la cifra de personas fallecidas se mantiene en 10, 7 de ellas mujeres y 3 hombres.

El Gobierno del Estado de México da seguimiento puntual a las víctimas de este incidente y a sus familiares, garantizando que reciban atención médica, apoyo y acompañamiento.