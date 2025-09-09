En este año se están aplicando 120 mdp para mejoramiento de la vivienda en EdoMéx

Toluca, Méx.- Las finanzas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) son sanas y este año se aplicará un presupuesto de 120 millones de pesos para atender a miles de familias que requieren apoyos en mejoramiento y construcción de vivienda, indicó Alejandro Tenorio Esquivel, director general del instituto.

Señaló que el registro ciudadano para acceder a estos beneficios, dijo, cerró con alrededor de 231 mil solicitudes, mismas que fueron captadas a través de plataformas digitales, sin intermediarios ni gestión de líderes políticos o sociales, lo que garantiza transparencia y evita actos de corrupción.

Tenorio Esquivel destacó que la prioridad para este 2025 será atender el rezago en materia de piso firme, con el objetivo de declarar “bandera blanca” en este rubro.

“Este año se terminará con la problemática de los pisos firmes en el Estado de México para quienes se registraron en la convocatoria. No quiere decir que no surjan nuevos casos en años posteriores, pero en este ejercicio quedará cubierto el rezago existente”, indicó.

Dijo que el programa contempla que, de las aproximadamente 6 mil solicitantes de piso firme, se validen alrededor de 3 mil 500 casos, ya que algunos ciudadanos no cumplen con los requisitos o bien ya realizaron por su cuenta las mejoras.

El titular del IMEVIS señaló que los apoyos están dirigidos a los 125 municipios de la entidad, con distintos tipos de beneficios según las necesidades de la población: tinacos para quienes carecen de agua potable, calentadores solares para familias de bajos recursos, techos firmes, cuartos adicionales y autoconstrucción de viviendas.

“Cada año se trabajará en un rubro distinto; el próximo se buscará abatir el rezago en techo firme y así sucesivamente, con la meta de rendir buenas cuentas a la ciudadanía durante el sexenio de la gobernadora”, explicó.

Tenorio Esquivel, aseguró que el proceso se realiza exclusivamente en línea para impedir prácticas de corrupción, “N se reciben listas de presidentes municipales, diputados, senadores ni líderes sociales. “El registro lo hace directamente el ciudadano, lo que elimina cualquier posibilidad de que se pidan recursos a cambio del apoyo”.

Finalmente, Tenorio Esquivel adelantó que los programas de cuartos adicionales y casas completas en autoconstrucción continuarán el próximo año, en función de la política pública que defina la gobernadora y con el presupuesto que autorice la Legislatura.