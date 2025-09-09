GRILLANDO

Hace un par de años, estaba de viaje con mi amada hija. la “Dinamita” VICTORIA, cuando inició un ataque digital por parte de bots y cuentas “anónimas” de “Twitter” vinculadas a unos directivos del Deportivo Toluca, que, en ese entonces, se habían molestado porque en el periódico El Valle y en el programa “Entre Diablos” habíamos informado sobre algunas irregularidades y criticado su actuar. La violencia digital subió de tono, y fue despiadada con mis compañeras, aunque a nosotros también nos tocó, por lo que, al no tener elementos reales para atacarnos, comenzaron a publicar una serie de mentiras, donde hasta mi “Jefecita Santa” salió rayada. Más adelante y gracias al apoyo de la Policía Cibernética, en efecto, pudimos saber de dónde venían los ataques y la intención de denigrar nuestra imagen por el simple hecho de haber informado hechos verídicos.

Desde entonces, aprendí que en esto de las redes sociales hay que tener la piel gruesa, pero también es fundamental que sigamos haciendo énfasis para que se regulen, pues no pueden seguir siendo un espacio de odio, violencia, amenazas, acoso, difamaciones, bullying y crímenes cibernéticos, no cuando a México le urge reconstruir el tejido social para que podamos salir adelante ante los problemas que padecemos, entre ellos, la violencia que nos sigue consumiendo como un cáncer.

Cuando fue la pelea entre los señores GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA y ALEJANDRO MORENO, en este espacio escribí que no había ningún ganador, al contrario, México había perdido por tan vergonzoso episodio en el Senado de la República, algo que no entienden algunos políticos, pues siguen con su discurso de odio y alimentando la violencia a través de sus discursos y sus granjas de bots, una violencia a la que si no le ponemos un alto, consumirá a México, sin importar los partidos políticos, los colores, las ideologías o las clases sociales.

Por lo anterior, me parece positivo que mi querida Universidad Autónoma del Estado de México, se haya manifestado en contra de la violencia digital después de que en redes sociales la alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, VICTORIA MONTES DE OCA, sea presa de amenazas, agresiones, violencia y bullying, por haber cuestionado al senador FERNÁNDEZ NOROÑA, en un conversatorio, donde precisamente había estudiantes.

Sus granjas de bots y de perfiles “anónimos”, de inmediato se metieron con la jovencita menor de edad, con una voracidad llena de complejos y frustraciones hicieron memes y escribieron groserías fuera de lugar, una manipulación y adoctrinamiento preocupante para la democracia nacional, pues al meterse con una joven de esta forma solo demuestran lo bajo y lo ruines que son algunos políticos, a los que estoy seguro que la vida les regresará todo el odio y daño que están generando.

Una cosa es meterse con ALEJANDRO MORENO y su larga cola, pero otra diferente, es generar este odio hacia una joven universitaria que solamente quiso levantar la voz, que no fue mandada por nadie y que, con palabras más o palabras menos, discrepó con el senador al hablar del feminismo y la austeridad, un enorme “pecado” para quienes decidieron desatar la furia de sus “orcos” digitales, algo ruin y que debe llamar la atención de la presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM, pues la violencia digital no puede seguir, mucho menos cuando se difama y ataca a gente trabajadora, estudiosa y honesta o cuando pone en peligro la unidad y la paz nacional.

LA GRÁFICA DE HOY

Es del terrible accidente que se registró en Atlacomulco, cuando un camión de pasajeros de la empresa HP se cruzó en el camino del tren ocasionando, hasta el momento, la muerte de 10 personas y más de 50 heridos, una tragedia que nuevamente deja al descubierto una serie de irregularidades por parte de autoridades y operador.

Primero, está la imprudencia del chofer, una constante en el servicio público de pasajeros, donde estos sujetos se convierten en unos cafres que no piensan en los accidentes que pueden ocasionar y las vidas que pueden arrebatar, un llamado para las autoridades y concesionarios que deben poner mayor énfasis en el personal que contratan para garantizar la correcta operación de sus unidades y principalmente, la seguridad de los usuarios y quienes se atraviesan en su camino. Por cierto, el conductor de la unidad que ocasionó este accidente aún no ha sido detenido, pues como siempre pasa, huyó con toda impunidad.

Por otro lado, la empresa concesionaria del tren, que es CPKC, era la responsable de usar el silbato y colocar la cruz como advertencia de cruce, mientras que las autoridades estatales debían colocar las barreras de seguridad, es decir, que la omisión, la falta de atención, la inoperancia y la imprudencia, son cómplices en esta tragedia que enluta a varias familias.

Por lo pronto, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, ODILÓN LÓPEZ, informó que la empresa HP se hizo responsable y ha dado seguimiento en la atención de los lesionados y familiares de las víctimas, algo que era fundamental, pues en este tipo de accidentes se deben fincar responsabilidades legales, y principalmente, debe ser un antecedente y un llamado a las autoridades y concesionarios para evitar más accidentes de esta índole.

Y VA DE CUENTO

En su lecho de muerte, EDUARDO GÓMEZ le dice a su esposa: María, si me amas, promete que cuando me muera te casaras con JORGE.

María, extrañada, le pregunta: Pero… ¡Es tu peor enemigo!

A lo que LALO responde: ¡Pues por eso! ¡Que se chingue el resto de su vida!

HASTA mañana con más GRILLANDO.