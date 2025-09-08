Programa “Huellas de la Transformación” rescata sitios que dan identidad a naucalpenses: Montoya

Naucalpan, Méx.- Con el programa “Huellas de la Transformación”, el alcalde Isaac Montoya Márquez pretende rescatar los sitios que dan identidad a los habitantes de Naucalpan. Uno de ellos, son Los Arcos de los Remedios, sitio emblemático, conocidos como el Acueducto de los Remedios, los que lucen iluminados, a partir de este fin de semana.

También a través de este programa, con el operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo, en la carretera a Los Cipreses, en lo que se conoce como Teatro al Aire Libre del Acueducto, la Dirección de Obras Públicas realizó trabajos de limpieza general, trabajos de poda y clareo de árboles, así como la iluminación de la obra arquitectónica.

Los Arcos de los Remedios están considerados como una joya arquitectónica novohispana del siglo XVIII, que fue construida para abastecer de agua al Santuario de la Virgen de los Remedios, ahora, se ilumina nuevamente a años de permanecer en la oscuridad y de esta manera se impulsa el rescate de este sitio emblemático y se brindará seguridad a las y los vecinos de la zona, así como a transeúntes.

El alcalde, acompañado por vecinos y vecinas, realizó el encendido de los Arcos de los Remedios, donde se instalaron 130 luminarias arquitectónicas, la rehabilitación de otras 70 y la colocación de un poste, así como 5 mil metros de cableado.

Montoya Márquez, explicó que en la zona se aplicaron alrededor de 300 toneladas de asfalto en las principales avenidas como la Cadena, Popocatépetl y Los Arcos.