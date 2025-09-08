Recibe alcaldesa Azucena Cisneros el Record Guiness por limpieza de Ecatepec

Ecatepec, Méx- Con 148 mil 525 participantes, Ecatepec obtuvo el Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura simultáneamente en distintas locaciones, quienes durante 15 minutos recogieron residuos en diversos puntos del territorio municipal.

“¡Sí se pudo!”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al recibir el certificado correspondiente por parte de Alfredo Arista Rueda, adjudicador o juez oficial de Guinness World Records, luego de validar cifras de participación.

La presidenta municipal de Ecatepec agradeció a la comunidad organizada y a los distintos sectores que intervinieron para lograr este reconocimiento, como educativo, empresarial y religioso, entre otros, además de a los gobiernos federal y estatal.

Arista Rueda reconoció la organización de autoridades y habitantes de Ecatepec para obtener el citado récord, que abatió la cifra alcanzada en Japón de más de 146 mil personas recogiendo basura. “A partir de hoy ustedes son oficialmente asombrosos”, dijo.

En punto de las 10:00 horas de hoy sonaron silbatos en 302 sitios de Ecatepec como señal para iniciar la recolección y separación de basura durante 15 minutos, la cual fue metida en bolsas para residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios. La cita fue en 73 puntos masivos y el resto en sitios aledaños a escuelas, iglesias y barrancas.

Cisneros Coss mencionó que el monstruo de la basura ha cobrado vidas y patrimonio en Ecatepec, “pero eso se terminó, a cada paso, con cada acción, con cada bolsa de basura recogida nos fortalecemos como fuerza vital colectiva que transforma y cambia todo nuestro entorno”.

La iniciativa de recolección masiva de basura forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el eje de atención a las causas, cuyo propósito es construir la paz de manera integral, pues la seguridad pública no solo depende de la fuerza del Estado, sino también de la prevención y la generación de condiciones de bienestar.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez participó junto con la alcaldesa Azucena Cisneros en la recolección de basura a un costado del Gran Canal, en la colonia Tolotzin, donde miles de personas recogieron desechos a lo largo de 1.5 kilómetros del bordo de este cauce.

Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), y representante del gobierno federal, aseguró que este evento muestra un nuevo estilo de gobernar de la alcaldesa Azucena Cisneros, que suma esfuerzos en territorio.

“En Ecatepec se ocupa un compromiso de los tres niveles de gobierno para que los cientos de miles de habitantes logren una calidad de vida aceptable”, dijo y destacó que la presencia de Gómez Álvarez ratifica su visión y compromiso con Ecatepec.

Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y representante de la jefa de Gobierno Clara Brugada, anunció que autoridades capitalinas y mexiquenses sumarán esfuerzos para el mejor tratamiento de residuos sólidos.

Miles de habitantes de diversas colonias de Ecatepec se sumaron a este reto, como Carlos Ascencio, de Ciudad Azteca, quien se reunió con 12 vecinos de calle Zapotecas para tratar de obtener al Récord Guinness.

Jazmín Mondragón, también de Ciudad Azteca, participó junto con sus dos hijos, de ocho y seis años de edad: “Es un buen propósito para concientizar a las personas para que no generemos basura o para que nosotros mismos recojamos la que uno trae. Tengo dos pequeñitos, entonces también es para que las futuras generaciones tengan un mejor Ecatepec. Que no sólo sea hoy, sino que todos los días la gente sea consciente de no tirar la basura en la calle”.

Magdalena Reyes Barroso, de la colonia 5 de Mayo, igualmente decidió sumarse a la jornada de recolección porque reconoce “que la gente no tiene educación, tira de todo y no se vale, por eso decidimos apoyar a nuestra colonia”.