En Toluca habrá condonación de pago de trámite para personas violentadas

Toluca, Méx.- El Cabildo de Toluca aprobó por unanimidad un dictamen de la Comisión de Hacienda mediante el cual se condona el pago por la expedición de copias certificadas de actas de nacimiento y matrimonio, así como los costos relacionados con la formalización del trámite de divorcio ante el Registro Civil, cuando las o los solicitantes se encuentren en situación de violencia.

Con dicha aprobación, Toluca se convierte en el primer municipio del país en implementar una medida de esta naturaleza, que busca brindar justicia, seguridad y acompañamiento a mujeres que enfrentan violencia y que muchas veces carecen de los recursos económicos necesarios para iniciar procesos legales.

Al respecto, el presidente municipal Ricardo Moreno destacó que su administración, en el marco de sus atribuciones, tiene el compromiso de generar políticas públicas innovadoras y sensibles a las necesidades de la población, especialmente de las mujeres toluqueñas, ya que muchas veces no cuentan con los recursos económicos para realizar los trámites necesarios, dando así “Es un paso firme para que la justicia no dependa del dinero”, señaló.

Mientras que, con estas acciones, el Ayuntamiento de Toluca consolida las acciones y políticas públicas a favor de la equidad de género, el progreso, además del respaldo a quienes preservan las tradiciones que dan identidad al municipio.

También, por primera vez en Toluca y para apoyar la economía de las familias artesanas, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad la condonación del pago de los derechos por uso de vías y áreas públicas a los 84 expositores que participarán en la Feria del Alfeñique 2025, que se instalan en los Portales del Centro Histórico de la capital.

Dijo el alcalde, que esta medida busca fortalecer la Feria del Alfeñique, apoyar a los artesanos locales y fomentar la tradición, que es parte del patrimonio cultural de las y los toluqueños.