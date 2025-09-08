“Niners de Altura” inmortalizan su pasión con foto oficial en Metepec

Metepec, Méx.- En las escalinatas del Calvario, uno de los lugares más emblemáticos del municipio de Metepec, se escribió una nueva página en la historia de la afición a los San Francisco 49ers en el Valle de Toluca. Con sonrisas, orgullo y el inconfundible rojo y dorado que los identifica, los integrantes del Niners de Altura Club Toluca posaron para su fotografía oficial 2025, un momento que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de unión y fraternidad.

Más que un simple retrato, la imagen refleja la pasión de una comunidad que ha encontrado en el futbol americano un punto de encuentro. Niños, jóvenes y adultos compartieron espacio bajo la misma camiseta, recordando que este club no es solo un grupo de seguidores, sino una familia unida por valores de amistad, lealtad y solidaridad.

El Rebel Wings de Carranza, su sede habitual, ha sido testigo de incontables emociones cada domingo de temporada. Ahí, entre celebraciones y abrazos, los Niners de Altura han convertido la afición en una tradición que fortalece vínculos y genera recuerdos imborrables. Cada victoria celebrada y cada derrota compartida reafirman el compromiso de este grupo con la hermandad que caracteriza a sus miembros.

Sin embargo, su legado no se limita a las gradas, ni a la pantalla, pues su espíritu es altruista y por ello el club impulsa actividades sociales que buscan generar un impacto positivo en la comunidad. Desde campañas de apoyo hasta convivencias con causa, los integrantes han demostrado que el deporte también puede ser una herramienta de transformación y esperanza.

La nueva fotografía en el corazón de Metepec no solo inmortaliza la pasión por los 49ers, sino también el orgullo de pertenecer a un grupo que se consolida como ejemplo de unión, identidad y amor por el deporte.