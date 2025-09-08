Realiza CONADE abanderamiento a selecciones de flag football

Ciudad de México.- El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, abanderó este lunes a las selecciones mexicanas de flag football que competirán en el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en Panamá del 12 al 14 de septiembre.

La ceremonia fue llevada a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde Pacheco Marrufo ratificó el apoyo y compromiso que tiene con este deporte desde que asumió su cargo en octubre de 2024.

“Este certamen es mucho más que una competencia, es la antesala de la historia, porque el flag football está a un paso de vivir su momento más grande: su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“México tiene a su mejor generación de jugadoras y jugadores de flag football listos para conquistar el continente y seguir escribiendo historia”, manifestó el dirigente del deporte nacional.

Ambas ramas disputarán este prestigioso torneo con el gran objetivo de conseguir la clasificación a su Campeonato Mundial, el cual tendrá lugar el próximo año en Alemania, además de reafirmarse como potencia en el panorama internacional.

Rommel Pacheco estuvo acompañado en el presídium por el subdirector de Calidad para el Deporte de la CONADE, Luis Rivera; el director del CNAR, Jahir Ocampo; el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), César Barrera; y los seleccionados Victoria Chávez y Ramón Gaxiola.

Cabe destacar que el representativo femenil viene de consagrarse monarca de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, magno evento en el que tuvieron el incondicional respaldo de la CONADE y su director general, Rommel Pacheco, lo cual será una constante también para los varones en su camino a Los Ángeles 2028.

Asimismo, ambas selecciones nacionales se han concentrado y preparado a lo largo del año en las instalaciones del CNAR y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), ambas instituciones pertenecientes a la CONADE.