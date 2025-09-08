Dragonas Toluca obtienen el tercer lugar de la Copa ABCMex

Monterrey, Nuevo León.- Dragonas Toluca continúa por buen camino su participación de la Liga Profesional ABCMex, este fin de semana consiguió el tercer lugar de la Copa en tierras regias, donde se consolidó como una de los mejores quintetas para la temporada 2025 tras ganar tres de sus cuatro partidos.

Dragonas concluyó la Copa ABCMex con un desempeño sólido, mostró su poderío en la pintura y destellos de lo que se puede esperar en su par2cipación en la Liga Profesional, el primer día obtuvo una contundente victoria contra la Universidad Regiomontana, a la que superó por marcador de 65 a 48 puntos.

Desde el primer cuarto, Dragonas presentado por Cementos Fortaleza, impuso su defensa y complicó la ofensiva de Uerre, dominó en los rebotes en ambos lados de la cancha y aunque falló sus primeros intentos al aro, tuvo segundas oportunidades gracias a las extranjeras BriXany Autry y Terri BaXle.

En el segundo periodo, las locales intentaron reaccionar con tiros de larga distancia y presión en toda la cancha, pero los ajustes defensivos de Dragonas y la ejecución precisa de sus jugadas mantuvieron la diferencia. Para el tercer cuarto, el juego interior marcó la diferencia, pues los postes toluqueños tenían una notoria ventaja física. Con total control del partido, éste terminó a favor de las mexiquenses por 17 unidades.

En el segundo día, las representantes de Toluca enfrentaron a las subcampeonas de la Liga ABCMex 2024, Stars, un duelo prometedor. En el primer cuarto, el equipo mexiquense tomó ventaja en la pizarra por los triples de Diana Villalobos y el dominio de BriXany Autry en la pintura.

Los errores de Stars en el segundo cuarto fueron clave para que Dragonas mantuviera la ventaja y el ritmo ofensivo que fue efec2vo. Pero con tres rebotes defensivos ganados por las locales redujeron la ventaja a la mínima.

Para el tercer cuarto, Stars ajustó su juego, incrementó la presión y castigó con tiros de tres puntos, mientras que Dragonas sufrió pérdidas de balón y acumulación de faltas que permitieron que las regias dieran la vuelta al marcador y se quedaran con el parcial.

A pesar del esfuerzo de las mexiquenses, Stars mantuvo la ventaja al encestar canastas en momentos clave y aseguraron la victoria 77 a 66 y el liderato de la conferencia A.

Luego de perder el viernes, Dragonas debía ganarle el sábado al Centro de Estudios Universitarios, CEU, para asegurar su pase al partido por el tercer lugar de la Copa, el juego estuvo reñido de principio a fin, pero con la fortaleza de Toluca, por 6 puntos, lo logró.

Dragonas inició el encuentro con cuatro de sus jugadoras de estatura baja, en las que estuvieron las toluqueñas Tania Romero y Ariana Vieyra, para acelerar el ritmo ofensivo que desencadenó en rompimientos y en la defensa hizo presión de toda la cancha.

CEU tuvo un buen inicio ofensivo, sumó 24 puntos y por parte de Toluca, Mía Castañeda y BriXany Autry aportaron 8 puntos cada una, 16 en total de los 23 de su equipo.

Las regias detectaron los huecos en la defensiva de las mexiquenses y encestó 14 puntos, pero Paola Velázquez protagonizó el cierre del cuarto con 10 unidades que dieron la vuelta a la pizarra y con 4 puntos de ventaja se fueron al medio tiempo.

El tercer cuarto fue cerrado y dinámico, Dragonas tuvo segundas oportunidades de tiro gracias al trabajo colectivo en los tableros y Velázquez sumó otros 10 puntos, mientras CEU permaneció efectivo en los tiros de tres unidades, el parcial quedó con cinco de ventaja para Toluca.

En el último cuarto, con robos clave, 7 puntos de BriXany en la pintura y un triple decisivo de Katya Mendoza, aseguraron la victoria final 85 a 79 unidades.

La Universidad de Monterrey fue el equipo contrincante de Dragonas, quienes buscaron quedarse con el tercer lugar de la Copa, Toluca presentado por Cementos Fortaleza se impuso desde el principio del partido, sin dar chance a las regias de reaccionar.

Desde el primer cuarto, Dragonas presionó y provocó pérdidas de balón que se tradujeron en canastas fáciles. Terrinique BaXle dominó la pintura, mientras Diana Villalobos aportó 12 unidades con tiros de 3 puntos, para darle ventaja a Toluca de 28 a 11.

En el segundo cuarto, con una rotación amplia y presión constante, Dragonas mantuvo la ventaja y aprovechó los errores de Udem para dejar el marcador 49 puntos a 28 al descanso.

El tercer cuarto fue más parejo; Udem encestó triples y se acercó en el marcador, pero la defensa de Dragonas mantuvo la ventaja de casi 20 unidades. El úl2mo cuarto fue de trámite y las toluqueñas aseguraron la victoria y el tercer lugar de la Copa ABCMex por 85 puntos a 63.