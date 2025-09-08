Localizan sin vida a joven maestra desaparecida en Tejupilco

Villa Victoria, Méx.- Tras una semana de intensa búsqueda, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Amanda Lizbeth, una maestra de 26 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 30 de agosto.

El cuerpo de la joven fue localizado en estado de descomposición en unas milpas del barrio Las Mesitas, en el municipio de Villa Victoria. De acuerdo con los reportes, la última vez que se le vio fue en la colonia Las Rosas, en compañía de su expareja, de quien hasta ahora no se tiene información sobre su paradero.

Las primeras indagatorias apuntan a que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, aunque será la necropsia de ley la que determine la causa oficial de muerte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar seguimiento a las diligencias correspondientes.