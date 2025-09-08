El Nevado de Toluca permanecerá cerrado indefinidamente: CONANP

Toluca, Méx.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca, subrayó que el Xinantécatl se mantendrá cerrado a las visitas turísticas de manera indefinida.

La medida se mantiene después del accidente ocurrido el pasado 10 de agosto, cuando una camioneta con turistas volcó en el paraje conocido como “Las Antenas”, lo que dejó como saldo una persona fallecida y al menos 11 lesionados.

Hasta el momento, la dependencia federal no ha precisado qué acciones se implementarán para reforzar la seguridad en esta Área Natural Protegida ni cuándo podría reabrirse al público.

El Nevado de Toluca es uno de los principales atractivos turísticos y naturales del Estado de México, visitado por miles de excursionistas cada año. Sin embargo, autoridades recordaron que el cierre busca prevenir nuevos riesgos mientras se revisan las condiciones de acceso y seguridad en la zona.

Este cierre ocurre en un contexto donde el Nevado de Toluca es uno de los sitios naturales más visitados del Estado de México, con cifras que ascienden a hasta 300 mil visitantes al año, incluso ha llegado a recibir 20 mil personas en un solo día durante temporadas pico. Tan solo en enero pasado, durante la primera nevada del año, se contabilizaron 88 mil 734 visitantes, según datos oficiales.

El balance de incidentes también alarma: ya que entre diciembre de 2015 y enero de 2025 se han registrado al menos 43 accidentes, entre los que destacan casos de extravío, accidentes de tránsito y caídas, con al menos una muerte confirmada. En 2022, las autoridades atendieron 430 incidentes, entre caídas, mal de montaña, personas lesionadas o extraviadas.

Es de destacar que el 10 de agosto, una camioneta con turistas se salió del camino en una zona de alta pendiente en el Xinantécatl, lo que provocó múltiples heridas. Entre los lesionados había cinco adultos y seis menores, además de turistas extranjeros, quienes fueron atendidos por equipos de emergencia y trasladados a hospitales de la región.

En respuesta, la CONANP declaró el cierre indefinido del Área Natural Protegida, aunque aún no ha detallado qué medidas estructurales o de seguridad se aplicarán antes de considerar una reapertura.