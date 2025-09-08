Aseguran 49 inmuebles en 17 municipios mexiquenses

Toluca, Méx.- En el marco de la Operación “Restitución”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, aseguraron 49 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad.

A través de acciones operativas consistentes en cateos e inspecciones llevadas a cabo en los municipios de Toluca, Ocoyoacac, Jocotitlán, Ixtlahuaca, Soyaniquilpan, Nextlalpan, Zumpango, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Tezoyuca, Texcoco, Chicoloapan, Chalco, Valle de Chalco e Ixtlahuaca fueron asegurados 40 casas habitación, 8 predios y un local comercial.

Durante el aseguramiento de inmuebles en el municipio de Ecatepec, fueron detenidos tres sujetos en flagrancia por el delito de despojo.

Del mes de abril cuando fue puesta en marcha la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha han sido asegurados 801 inmuebles, de los cuales 395 ya fueron restituidos, a quién, con base en determinación del Ministerio Público, acreditó la legítima propiedad de los mismos.

Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del Gobierno del Estado de México a través de la SSEM.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.