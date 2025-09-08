Aporta CODHEM pet y tapas a AMANC EdoMéx para tratamientos de infancias con cáncer

Toluca, Méx.- La directora General de AMANC Estado de México, Estephani Salinas Alanís, informó que, como resultado de la firma del Convenio de colaboración realizada en junio de 2022, que dio inicio a la campaña de recolección de tapas y PET “Reciclando y ayudando”, entre el patronato de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM), de agosto de 2024 a julio del presente año, han recibido un total de 398 kg de materiales reciclables: 274 kg de tapitas y 124 kg de envases de PET (Polietileno Tereftalato).

Las cantidades de tapitas y PET recolectadas en los contenedores ubicados en varias sedes de la Casa de la Dignidad y las Libertades, como parte de los materiales reciclables que ha recibido AMANC estatal solo en el lapso de un año, se tradujeron en un monto en efectivo de 1,990 pesos, empleados por la asociación para cubrir los medicamentos Rifaximina, Omega 3, Prednisolona y Vitamina D, necesarios para tres pacientes de la asociación en tratamiento contra el cáncer.

Las personas servidoras públicas y visitantes en el Organismo Defensor continúan solidarizándose con niñas, niños y jóvenes con cáncer, respaldando la colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de recolectar y reciclar material plástico para generar más recursos económicos que permitieran a AMANC dar acompañamiento a niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias en los tratamientos.

La titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, Mireya Miranda Carrillo, quien coordina la campaña “Reciclando y ayudando”, explicó que la mejor motivación es la satisfacción de generar recursos económicos que permitan dar acompañamiento a niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias, además de cuidar con ello el derecho humano a un medio ambiente sano.