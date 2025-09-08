GEM y CONAGUA invierten más de 69 mdp en obras para llevar agua a cultivos mexiquenses

Toluca, Méx.- Para fortalecer al campo mexiquense, el Gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invirtieron 69 millones 460 mil 188 pesos durante 2024 en la rehabilitación de infraestructura hidroagrícola en 13 municipios.

Con esta inversión, se benefició a 15 mil 440 productoras y productores, quienes ahora cuentan con sistemas más eficientes para el riego de 29 mil hectáreas agrícolas. Los recursos provienen del Fondo Alianza para el Campo del Estado de México (FACEM), del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.

Acompañada de Omar Tripp Reyna, Director de Conagua en el Estado de México, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, explicó que para apoyar a las y los productores, la administración estatal absorbió el 50 por ciento del costo de las obras, que correspondería a los usuarios, es decir, 35 millones 424 mil 137 pesos.

Las acciones incluyen revestimiento de canales, instalación y rehabilitación de compuertas, adquisición de equipo especializado, perforación de pozos, entubamiento de canales y sistemas de hidrantes, en municipios como Temascalcingo, Atlacomulco, Tecámac, Aculco, Texcoco, San Juan Teotihuacán, Otumba, Tejupilco, San Martín de las Pirámides, Villa Guerrero, Jocotitlán, Acambay e Ixtlahuaca.