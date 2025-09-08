MLS castiga a Luis Suárez por escupir a rival

Ciudad de México.- El delantero uruguayo Luis Suárez volverá a quedar fuera de acción. La Major League Soccer (MLS) confirmó una suspensión de tres partidos para el atacante del Inter Miami, derivada de su conducta en la final de la Leagues Cup el pasado 31 de agosto, donde escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

La sanción, que se aplicará en los compromisos ante Charlotte FC del 13 de septiembre, Seattle Sounders del 16 de septiembre y D.C. United del 20 de septiembre, se suma al castigo de seis partidos impuesto por el Comité Disciplinario de la Leagues Cup, el cual deberá cumplir en futuras ediciones del torneo.

El episodio empañó la final en la que Inter Miami cayó 3-0 en el Lumen Field. La frustración desbordó al experimentado delantero, quien posteriormente reconoció su error y ofreció disculpas públicas en sus redes sociales. “Cometí un error y pido sinceras disculpas. No es la imagen que quiero dar a mi familia ni a mi club”, escribió el goleador sudamericano.

El impacto no recae únicamente en Suárez. La MLS también sancionó al Seattle Sounders al retirar la acreditación a Steven Lenhart, miembro del staff involucrado en la trifulca, quien no podrá acceder a zonas técnicas ni vestidores hasta 2026. Además, el club fue multado económicamente por uso indebido de credenciales.

Inter Miami, que atraviesa un calendario decisivo en su lucha por los puestos de playoffs, se queda sin su referente ofensivo en un tramo clave de la temporada. En contraste, Sergio Busquets y Tomás Avilés, también señalados por la Leagues Cup con sanciones menores, estarán disponibles en la liga, lo que representa un respiro para Gerardo Martino.

Con esta nueva polémica, la carrera de Suárez vuelve a estar marcada por la controversia. El uruguayo deberá trabajar no solo para recuperar su mejor nivel, sino también para reconstruir su imagen en una etapa donde cada paso es observado con lupa.