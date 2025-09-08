Da inicio en Tlalnepantla el programa para acercar servicios médicos gratuitos a la población

Tlalnepantla, Méx.- En representación del Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, el Director General del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla, Luis Trejo Molina, al dar inicio al programa “Salud a tu Alcance, Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua” en la colonia Lomas de Tepeolulco, indicó que durante esta jornada se acercaron a las y los vecinos, servicios gratuitos como módulo de citología cervicouterina, métodos anticonceptivos, servicios de consulta médica, optometría, laboratorio, farmacia, odontología, entre otros.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del SMDIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el funcionario apuntó, que el programa municipal Salud a tu Alcance, Doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, permite acercar a las comunidades diversos servicios, toda vez que las Unidades Medico – Asistenciales, brindan atención personalizada a los sectores más vulnerables.

“Ahora podemos acercarnos a cada familia y estar al servicio humano con proximidad y profesionalismo como todos ustedes merecen; como dice nuestro Presidente Municipal el Maestro Raciel Pérez Cruz, la salud es un derecho y un pilar fundamental para el desarrollo y la dignidad de todas y todos”, expresó.

Trejo Molina indicó que estas políticas públicas reafirman el compromiso de la actual administración, para cuidar de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad, “sólo así construiremos un presente y un futuro lleno de bienestar para nuestra ciudad Tlalnepantla”.

El Director General del DIF Tlalnepantla, indicó que el programa “Salud a tu Alcance” seguirá recorriendo las localidades del municipio para otorgar servicios como medicina general, procedimientos dentales, exámenes de la vista, seis medicamentos de cuadro básico, lentes completos, seis estudios de laboratorio de cuadro básico y vacunación, lo que permite brindar atención integral a la ciudadanía y cuidar de su integridad.

Finalmente, comentó que este programa forma parte de la “Semana Nacional de Salud Pública 2025” que se realiza de manera simultánea en todo el país, es una iniciativa que impulsa el Gobierno Federal.