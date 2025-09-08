Se suma La Paz a la Semana Nacional de Salud Pública

La Paz, Méx.- Inició en este municipio la Semana Nacional de Salud Pública 2025 con el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, organizada por la Dirección de Salud Municipal en coordinación con el IMSS-Bienestar. Con esta acción se busca prevenir y detectar a tiempo enfermedades como la diabetes o la hipertensión, y garantizar que cada niña, niño, joven o adulto pueda vivir con calidad y dignidad.

El director de Salud municipal, Jorge Javier González Montaño, afirmó que el gobierno local que encabeza la presidenta Martha Guerrero Sánchez los instruyó para integrarse a la Semana Nacional de Salud, que en esta ocasión está encaminada a la prevención, al cuidado colectivo y a la corresponsabilidad social. En su primer día, la jornada se realizó en la plaza General Luis Cerón s/n, en el centro de La Paz.

El jefe médico aseguró que dichas acciones están dirigidas a prevenir las enfermedades más comunes entre la población, sobre todo en los grupos más vulnerables o que, por alguna razón, no acuden a los Centros de Salud o en tiempo de campañas, o no quieren aplicarse las vacunas; por ello, tanto la Dirección de Salud como el IMSS Bienestar participan en la Jornada Nacional de Salud Pública 2025.

Citó que la vacuna neumococo protege contra las infecciones causadas por la bacteria streptococcus pneumoniae, que puede provocar neumonía, meningitis y otras infecciones graves, por lo que en esta semana la vacuna se aplicará a todo aquel que la requiera, sobre todo a adultos mayores y niños, dependiendo su salud.

De igual forma, anunció que para el día martes 9 de septiembre continuará la Semana Nacional de Salud Pública con la desparasitación, orientación de saneamiento básico, distribución de preparación de suero oral y distribución de miconazol, atendiendo a la población de la colonia Valle de los Pinos y sus alrededores.

El miércoles 10 de septiembre, tercer día de la jornada, se realizará en la esquina de calle 2 y Acambay, en la colonia Valle de los Reyes, donde se brindarán los servicios de vacunación, toma de glucosa, tensión arterial y prueba rápida de antígeno prostático. En tanto, el día 11 de septiembre se brindarán las pláticas de “Los estilos de crianza”, salud bucal y prevención del dengue, todo ello en el preescolar Calmécac de la colonia Magdalena de los Reyes. El viernes 12 de septiembre será en la preparatoria número 7, donde se realizará una Caravana por el Bienestar, con una promoción de estilos de vida saludable y cuidado de la salud.