Estudiantes de 75 escuelas mexiquenses estrenan mobiliario

Redacción

Redacción 5 septiembre, 2025

5 septiembre, 2025 Municipios

Municipios EdoMéx, Escuelas, Estudiantes, Mexiquenses, mobiliario

EdoMéx, Escuelas, Estudiantes, Mexiquenses, mobiliario 0 Comments

Aculco, Méx.– Con una inversión superior a 7.9 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó una mega entrega de mobiliario, materiales didácticos y equipamiento escolar en beneficio de 75 escuelas de educación básica en los municipios de Soyaniquilpan y Aculco.

La acción forma parte de la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025–2026, impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), y busca consolidar la Nueva Escuela Mexicana, colocando a niñas, niños y jóvenes en el centro del aprendizaje.

En Soyaniquilpan se entregó mobiliario y obras de infraestructura por más de 2.3 mdp en 16 escuelas; mientras que en Aculco se destinaron más de 5.5 mdp en beneficio de 59 planteles.

Con estas acciones permanentes, el Gobierno estatal reafirma su compromiso de transformar la educación escuchando a maestras, maestros, madres y padres de familia para atender directamente las necesidades de cada plantel.