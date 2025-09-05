Abren convocatoria al 8º Festival Universitario de Cortometraje en el EdoMéx

Metepec, Méx.- El Gobierno del Estado de México (GEM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzaron la convocatoria al 8º Festival Universitario de Cortometraje “Miradas de las Ciudades Mexiquenses”, dirigido a estudiantes de 18 a 35 años que residan en la entidad y estén inscritos en instituciones públicas o privadas de todo el país.

Los tres primeros lugares recibirán premios de 40 mil, 30 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

Las y los interesados tienen hasta el 3 de octubre de 2025 para inscribir su cortometraje de manera individual o en equipo, con propuestas sobre:

-Acciones comunitarias: barrios inclusivos y seguros.

-Movilidad y transporte: urbanización inclusiva.

-La era digital: tecnología y sostenibilidad.

-Agenda verde: reducción del impacto ambiental.

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) y la FES Acatlán convocaron a la comunidad universitaria a aprovechar este espacio de expresión para contribuir, desde la mirada audiovisual, a la construcción de comunidades sostenibles, inclusivas y seguras.

Las bases completas pueden consultarse en: sedui.edomex.gob.mx/ y www.acatlan.unam.mx/convocatoriafestival/.