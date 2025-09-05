Continúa diálogo en Química UAEMéx, llegan a más acuerdos

Toluca, Méx.- Integrantes de las asambleas estudiantiles de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se reunieron con la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, para continuar con apertura, diálogo y en seguimiento al pliego petitorio, además de que llegaron a acuerdos trascendentales con la institución.

En esta reunión realizaron la revisión del seguimiento y avances en materia de infraestructura: laboratorios, salones y espacios administrativos de los campus Colón y “El Cerrillo”, así como el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM (CCIQS).

En el diálogo realizado, se acordó que realizarán un levantamiento de los requerimientos y las necesidades en materia de infraestructura, principalmente aulas, oficinas y laboratorios.

En tanto, también acordaron que realizarán una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica para atender el proceso de elección de consejeras y consejeros universitarios, así como directora o director, aunado a una mesa para atender asuntos relacionados con violencia de género.

Entre la serie de acuerdos está que, con la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad realizarán una mesa de vinculación en el Campus “El Cerrillo”.

La rectora auriverde supervisó las instalaciones de la Facultad de Química Campus “Colón”, en compañía de integrantes de la asamblea estudiantil, comunidad académica y personal administrativo, en el que reiteró la disposición a continuar con estos ejercicios de diálogo con la comunidad educativa que integra la UAEMéx.