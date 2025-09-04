Arranca en San Mateo Atenco la segunda edición de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

San Mateo Atenco, Méx.- Con el objetivo de acercar servicios y trámites que brinden certeza jurídica y fortalezcan la justicia social, este jueves inició en la Plaza Cívica Benito Juárez la segunda edición de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social San Mateo Atenco 2025.

El acto inaugural fue encabezado por la presidenta municipal, Ana Aurora Muñiz Neyra, quien destacó que estas caravanas representan más que trámites administrativos: “Se trata de justicia social, para que la ciudadanía aproveche la acción de gobierno diseñada para servir por igual a todas y a todos; porque la justicia no debe ser un privilegio de unos cuantos, sino una posibilidad real con equidad y por el bien común”, afirmó.

La inauguración contó también con la presencia de Catalina Yasmín Juárez Medran, encargada del despacho del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX), en representación del consejero jurídico del GEM, Jesús George Zamora. Juárez Medran reconoció la cercanía de la presidenta con la ciudadanía y aseguró que “en San Mateo Atenco se respira tranquilidad y el cariño hacia su presidenta municipal”.

En el marco del evento se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno municipal y el INVEAMEX para fortalecer la cultura de la legalidad y la verificación administrativa en áreas como desarrollo económico y urbano, movilidad, medio ambiente y protección civil. El acuerdo contempla además la certificación y credencialización de las personas verificadoras, mediante capacitaciones y pruebas de control de confianza.

Durante la inauguración se anunció también la apertura de las nuevas oficinas de la Oficialía 1 del Registro Civil, así como la participación del Colegio de Notarios, que ofrecerá trámites de testamento gratuito.

Las Caravanas Itinerantes permanecerán en la Plaza Cívica Benito Juárez los días 4, 5 y 6 de septiembre, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Se ofrecerán 116 trámites y servicios en un solo lugar, entre ellos expedición de actas de nacimiento, regularización de terrenos, certificación de motociclistas, programas de dependencias de los tres niveles de gobierno y, el sábado 6, la celebración de Matrimonios Colectivos.