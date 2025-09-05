Diputada Miriam Silva exige justicia hídrica para Ecatepec ante la SCJN

Ciudad de México.- La diputada Miriam Silva, diputada local por Ecatepec del Partido Verde Ecologista y Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, acompañó hoy a vecinas y vecinos de Ecatepec en una movilización hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se resuelvan los amparos interpuestos por miles de personas que buscan tener acceso a agua limpia a través de la red. La manifestación inició a las 10 de la mañana en el Zócalo capitalino y concluyó frente a la SCJN, donde los manifestantes expresaron su reclamo mediante gritos y pancartas.

Con consignas como “agua limpia por la red”, “no más pipas” y “el agua es un derecho, no un privilegio”, las y los vecinos exigieron que se respeten sus derechos fundamentales y que se garantice el acceso al vital líquido mediante el servicio de red, evitando la dependencia de pipas y soluciones temporales.

La diputada Miriam Silva afirmó que, después de varias horas de exigir ser escuchados, hoy lograron ser recibidos por el nuevo Poder Judicial. Junto con un comité de representantes de diversas colonias de Ecatepec afectados por la falta de agua, lograron ingresar al recinto.

Hugo Aguilar, el primer presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió al comité y a la diputada Miriam Silva, y se comprometió a revisar el caso con la delicadeza que se merece, además de buscar una solución viable para que cada habitante de Ecatepec tenga agua de calidad en sus hogares. Miriam Silva mencionó que “este es solo un paso más en la lucha por conseguir la justicia hídrica que Ecatepec necesita y en la que se hagan efectivos los amparos ganados en favor de la ciudadanía.”

Desde hace varios años, Miriam Silva ha sido una activista comprometida con la lucha por el agua y ha acompañado a Ecatepec en esta demanda. Además, señaló que esta movilización fue en exigencia de que se cumplan los amparos otorgados para garantizar el suministro de agua, así como en demanda de la destitución de la presidenta municipal, Azucena Cisneros, por su inacción y negativa a resolver estos problemas urgentes.

La diputada Miriam Silva agregó que esta movilización refleja la profunda exigencia de las colonias de Ecatepec por una justicia que responda a sus necesidades y derechos esenciales. Reiteró su compromiso de seguir luchando por esquemas de justicia que brinden soluciones reales a las comunidades que, por años, han sido excluidas del acceso digno al agua potable.

“Hoy la lucha de Ecatepec se escuchará a nivel nacional. No es un problema menor; estamos hablando de la vida de millones de personas que carecen de agua o enfrentan agua contaminada,” afirmó Miriam Silva.