Con más de 100 ponentes concluye el Congreso Mujeres y Poder

Toluca, Méx.- Con la participación de más de 100 especialistas en 23 mesas, concluyó el Congreso Mujeres y Poder. Género, ideas, espacios y prácticas del poder político desde los feminismos y el Segundo Encuentro de Académicas Feministas, realizado y organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), El Colegio de Mexiquense, la Red de Académicas Feministas, la Comisión de Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

La Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, moderó la mesa Violencia política en los estados y municipios de México, en la que se analizaron las coberturas mediáticas durante precampañas y campañas de candidaturas locales en Querétaro para medir la representación de las mujeres en medios de comunicación locales; se presentó un análisis para entender las decisiones del Tribunal ante aparentes contradicciones entre protección de derechos de las mujeres y libertad de expresión, y finalmente discutieron denuncias, discursos y casos de violencia en algunas candidaturas locales del estado de Chiapas para visibilizar los procesos y mecanismos en los que se manifiesta la violencia política de género. En esta mesa participaron Alejandra Martínez-Galán de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Maricela Hazel Pacheco Pazos y Emma del Carmen Aguilar Pinto de la Universidad Autónoma de Chiapas.

En la mesa Un siglo del voto femenino en México: memoria, logros y desafíos, moderada por la Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez, participaron Georgina Cárdenas Acosta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Aidé Hernández García de la Universidad de Guanajuato y Emma del Carmen Aguilar Pinto de la Universidad Autónoma de Chiapas. Las y los ponentes coincidieron en que, si bien se han abierto más espacios para las mujeres, aún es necesario fortalecer acciones afirmativas con criterios de paridad y presupuesto; superar obstáculos para alcanzar la igualdad sustantiva, y respaldar estrategias impulsadas por mujeres en el poder.

Por su parte, la Consejera Electoral Sayonara Flores Palacios comentó la mesa Historia política y del feminismo en América Latina, con la intervención de Grecia Cristóbal Ramírez, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; Natalia Fernanda Palominos Poblete de la Universidad de Valparaíso, Chile, y Albert Manke de la Università Ca’ Foscari Venezia, Italia. Las reflexiones giraron en torno a la participación de las mujeres en movimientos sociales del siglo XX en México, Chile y Cuba, resaltando cómo estas luchas permiten reconocer el pasado y proyectar acciones hacia el futuro.

La Consejera Electoral July Erika Armenta Paulino moderó la mesa El poder desde otros lugares, en la que Daniela Méndez de la Universidad Veracruzana; Rosa Isabel Jaimes Garrido y Ana Lilia Salazar Zarco de la UAEMex y Tlalyahocihua A.C., y Mariana Alejandra García Rivas, investigadora de Nayarit, reflexionaron sobre el aporte de las mujeres en la construcción y apropiación de espacios de toma de decisiones no tradicionales que permitan una comprensión alternativa de la feminización del poder.

En la mesa Género y Poder Judicial, moderada por la Consejera Electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya, participaron Llasmani López Valdés, investigador independiente, y Ariadna Sánchez Jaimes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ahí se destacó la necesidad de incorporar el enfoque interseccional en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México y el análisis del proceso de reforma judicial en la entidad mexiquense desde la perspectiva feminista.

El congreso también incluyó espacios de reflexión como Violencia intrafemenina y participación política de las mujeres: reflexiones desde lo local; la mesa La elección presidencial en clave de género y feminista, que revisó la trayectoria de las mujeres latinoamericanas en la presidencia y los discursos mediáticos; así como Medio ambiente y defensa del territorio desde el feminismo, donde se abordó la memoria cultural y el vínculo de las mujeres con la tierra.

Para clausurar el evento, se celebró el conversatorio magistral con las integrantes del programa de análisis político La Mesa Roja: Diana Fuentes, Teresa Rodríguez de la Vega, Ingrid Urgüelles, Daniela Pastrana y Gabriela Arévalo. Fueron presentadas por Magaly Vasquez Montaño y Fátima Esther Martínez Mejía, responsables de dirigir la

Red de Académicas Feministas, y reflexionaron sobre las prácticas del poder desde los feminismos y los retos históricos que enfrentan las mujeres.

En esta última jornada estuvieron presentes las Consejeras Electorales del IEEM, Karina Ivonne Vaquera Montoya, Sayonara Flores Palacios, July Erika Armenta Paulino, Flor Angely Vieyra Vázquez; la Contralora General del IEEM, Guadalupe Olivo Torres; la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Martha Patricia Tovar Pescador, y personas académicas e investigadoras.