Agricultor de Juchitepec recibe primer título de Obtentor de Valeriana “GRCI” en todo el país

Por: Ricardo Espejel Arellano

San Matías Cuijingo, Juchitepec.- Esta comunidad que destaca por su producción agrícola en la región de los Volcanes está de fiesta, ya que el agricultor Gregorio Del Rosario Castillo, recibió el Título de Obtentor de la nueva variedad vegetal de la planta Valeriana “GRC1” cuyo uso medicinal es altamente apreciado y es la primera persona física en todo el país en obtenerlo.

En el emotivo evento estuvieron presentes diferentes personalidades, Dr. Leovigildo Córdoba Téllez, director general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS); Dr. Robert Bay y Dra. Edelmira Linares Del Jardín Botánico e Instituto de la UNAM; el Mtro. Pedro Mijares Oviedo director general Fundación Salvador Sánchez Colin; Dra. María Elena Ramírez de Semillas Biidxi, así como Pedro García Castillo, delegado de San Matías Cuijingo.

El titular del SNICS Dr. Leovigildo Córdoba felicitó ampliamente al productor Gregorio del Rosario y le expuso algunas de las ventajas al obtener el “Título de Obtentor”. Mencionó que “es el único que durante los próximos 18 años puede hacer el aprovechamiento de dicha especie, esto significa que tendrá la exclusividad para reproducir y comercializar esta especie Valeriana “GRCI””.

Dijo que realizaron alrededor de seis visitas para observar los cultivos, su calidad y el orden botánico y cronológico. “Todas las observaciones se deben de hacer en la etapa de floración bella, detallitos como si es triangular, si tiene pigmentos es importante describir esas variantes porque son interesantes y finalmente se reconoce a la nueva planta como única y exclusiva”, añadió.

Finalmente, la Lic. Ana Laura Saavedra en representación del presidente municipal de Juchitepec José Juan Calvo Fernández, felicitó al señor Gregorio Del Rosario Castillo por este gran logro y que pone en alto el nombre de los agricultores de esta localidad, motiva y beneficia a los jóvenes que se relacionan en la materia de la agronomía y la producción de diversos cultivos. La familia Del Rosario estuvo Castillo estuvo presente en tan emotiva ceremonia.