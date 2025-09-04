Alistan Feria del Rebozo 2025

Tenancingo, Méx.- Este 7 y 8 de septiembre, el municipio de Tenancingo dará la bienvenida a artesanos y visitantes para celebrar la esperada Feria del Rebozo edición 2025.

El rebozo, prenda emblemática del patrimonio textil mexicano, se presenta en esta feria como símbolo de identidad y tradición que permanece desde tiempo atrás.

Elaborado mediante técnicas ancestrales, el rebozo combina el tejido en telar de cintura o otate, de herencia prehispánica— con el refinamiento del telar colonial, al que se añaden detalles decorativos conocidos como rapacejo o puntas.

Con una nutrida asistencia de expositores, esta feria ofrece una amplia variedad de piezas: rebozos, camisas, chalecos, ruanas, carteras, bolsas e incluso zapatos, todos con sello artesanal de la región.

La Feria no solo exhibe la riqueza textil, sino que también promueve la cultura local con eventos programados que incluyen pasarelas de rebozo, ballet folclórico, conferencias sobre técnicas textiles y conciertos, reforzando la vocación artesanal y el diálogo con las tradiciones.

Más de cien artesanos y empuntadoras participan en la feria, poniendo en valor el trabajo colectivo que impulsa la economía local y preserva técnicas centenarias en Tenancingo, considerada la cuna del rebozo.

La sede es emblemática: la explanada de las letras icónicas del municipio, en calle 5 de mayo 107, colonia Centro. El acceso es abierto y representa una excelente oportunidad para conocer, comprar y aprender sobre esta prenda ancestral.