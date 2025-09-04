Delfina Gómez escala lugar nacional en aprobación ciudadana

Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha escalado posiciones en el ranking nacional de aprobación ciudadana, colocándose en el quinto lugar con un respaldo del 65.7%, de acuerdo con la más reciente medición de la casa encuestadora Demoscopia Digital, correspondiente al mes de agosto de 2025.

Este resultado representa una mejora notable respecto a los meses anteriores. En junio, la mandataria mexiquense contaba con un 60.3% de aprobación, lo que marca un incremento de más de cinco puntos porcentuales en apenas dos meses, consolidando así una tendencia ascendente sostenida en la percepción positiva de su gestión.

El ascenso de Gómez Álvarez ocurre en el contexto de una administración que ha impulsado una política de austeridad como eje rector, reorientando recursos hacia áreas estratégicas, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.

Durante su primer año de gobierno, la administración estatal reportó una reducción del 12% en el gasto corriente, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Estos recursos fueron redirigidos estratégicamente hacia programas sociales e infraestructura educativa, dos de los pilares del gobierno de la maestra Delfina Gómez.

La gobernadora, quien asumió el cargo como la primera mujer en liderar el estado más poblado del país, ha insistido en la necesidad de gobernar con eficiencia sin sacrificar el compromiso social. Su enfoque ha sido bien recibido entre amplios sectores de la ciudadanía, según coinciden diversos analistas.

Gobernar el Estado de México implica enfrentar retos significativos: altos índices de población, desigualdad regional, necesidades en materia de infraestructura, educación y seguridad. En ese contexto, la creciente aprobación ciudadana no solo representa un logro político, sino también un indicador de confianza social en el rumbo que está tomando la administración actual.

La mandataria ha sido reconocida en distintos foros por su cercanía con la gente y por priorizar programas de alto impacto social, lo cual ha sido percibido por muchos como un cambio respecto a administraciones anteriores.

Con un nivel de aprobación del 65.7%, Delfina Gómez Álvarez se perfila como una de las gobernadoras mejor posicionadas del país mientras se prepara para iniciar su segundo año al frente del Ejecutivo estatal.

Los retos continúan, pero el comportamiento de estos indicadores será clave en los próximos meses, especialmente en un contexto nacional en el que la evaluación del desempeño gubernamental se ha convertido en un factor decisivo en la percepción pública y en la proyección política de los liderazgos estatales.