Presuntas normalistas queman unidad del RUTA
- Redacción
- 3 septiembre, 2025
- Nacional e Internacional
*Policías aseguran tres autobuses tras actos vandálicos
Desde Puebla
Puebla, Méx.- Este martes, presuntas normalistas de Teteles no solo provocaron caos, sino que quemaron unidad de la Red Urbana del Transporte Articulado (Ruta), en el bulevar 5 de Mayo, en la zona de San Francisco.
Ante esto, policías municipales y estatales aseguraron tres autobuses de las supuestas normalistas.
El cuerpo de bomberos de Puebla, acudió, para sofocar el fuego y controlar la situación.
Las supuestas estudiantes trataron de huir con los autobuses en que se trasladaron hasta la ciudad de Puebla; sin embargo, dos fueron detenidos por elementos policíacos la altura de la Cruz Roja y un tercero en la calzada Ignacio Zaragoza, donde llegaron varios policías.
Hasta el momento, se sabe que habría detenidas.