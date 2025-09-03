Presuntas normalistas queman unidad del RUTA

Redacción 3 septiembre, 2025

*Policías aseguran tres autobuses tras actos vandálicos

Desde Puebla

Puebla, Méx.- Este martes, presuntas normalistas de Teteles no solo provocaron caos, sino que quemaron unidad de la Red Urbana del Transporte Articulado (Ruta), en el bulevar 5 de Mayo, en la zona de San Francisco.

Ante esto, policías municipales y estatales aseguraron tres autobuses de las supuestas normalistas.

El cuerpo de bomberos de Puebla, acudió, para sofocar el fuego y controlar la situación.

Las supuestas estudiantes trataron de huir con los autobuses en que se trasladaron hasta la ciudad de Puebla; sin embargo, dos fueron detenidos por elementos policíacos la altura de la Cruz Roja y un tercero en la calzada Ignacio Zaragoza, donde llegaron varios policías.

Hasta el momento, se sabe que habría detenidas.