Locatarios del mercado 5 de Mayo negaron relación con los ejecutados en las inmediaciones de dicho lugar

*Señalan que no son delincuentes y que sus ventas han bajado 50%

Desde Puebla

Puebla, Méx.- Locatarios y ambulantes de la zona del mercado 5 de Mayo manifestaron que no son delincuentes y rechazaron que estén implicados con la delincuencia organizada tras los hechos de violencia en los últimos días.

Durante una conferencia de prensa en la calle 16 Poniente y 5 Norte, donde con pancartas en mano con leyendas de “somos ambulantes, no somos delincuentes”, exigieron que no se les involucren en estos hechos.

Se informó que algunos comerciantes informales de este polígono podrían estar involucrados con el crimen organizado tras el hallazgo de tres cuerpos.

Asimismo, señalaron que, por actos delictivos de los últimos días, sus ventas han disminuido hasta un 50 por ciento.