América seguirá en el Estadio Ciudad de los Deportes

Ciudad de México.- Tras días de incertidumbre, la Alcaldía Benito Juárez confirmó que el Estadio Ciudad de los Deportes abrirá sus puertas con normalidad para los partidos del Club América. En una reunión con directivos azulcremas y representantes del inmueble, se definieron los acuerdos que permitirán la realización de los juegos sin contratiempos, priorizando la seguridad de aficionados y vecinos.

El encuentro, que se prolongó por más de una hora en las oficinas de la alcaldía, derivó en la validación de los planes de Protección Civil y seguridad presentados por el estadio. Dichos protocolos cubren los próximos siete compromisos que albergará el recinto en un periodo de cuatro semanas: cuatro de la rama femenil y tres de la varonil.

Las autoridades precisaron que la responsabilidad de la logística, accesos y resguardo interno recaerá en el personal del propio Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la alcaldía, operará en el perímetro exterior. De esta manera, se busca un esquema claro para evitar incidentes y garantizar la movilidad en la zona.

Asimismo, se ratificó la aplicación del operativo especial “Ladrillera”, el cual contempla cierres parciales o totales de vialidades según la capacidad de aforo. Esta estrategia se mantiene vigente desde noviembre pasado y ha sido considerada efectiva para controlar el flujo vehicular y peatonal en los alrededores.

El primer partido bajo estos lineamientos será el América ante Atlético de San Luis Femenil, el próximo 7 de septiembre. Posteriormente, la atención se centrará en los Clásicos Nacionales frente a las Chivas, donde se espera una asistencia masiva: el varonil, programado para el sábado 13 de septiembre, y el femenil, pactado para el domingo 14 de septiembre.

Con estos acuerdos, se despejan las dudas sobre la sede del América y se ofrece certeza a los seguidores que cada semana acuden al estadio. La coordinación entre autoridades y club busca garantizar que la fiesta futbolera se viva en un ambiente seguro y ordenado, tanto dentro como fuera del inmueble.