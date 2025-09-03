Manifestación de normalistas de Teteles provoca caos en la capital

Redacción

Redacción 3 septiembre, 2025

3 septiembre, 2025 Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

Desde Puebla

Puebla, Méx.- Este martes, normalistas de Teteles se manifestaron en las inmediaciones de Casa Aguayo, lo que provocó caos vial en la ciudad de Puebla.

Dejaron sin servicio a los usuarios de la Red Urbana de Transporte Articulado (Ruta) y provocaron cambios en el transporte convencional.

Por ello, el bulevar 5 de Mayo fue bloqueado, a la altura de San Francisco, por presuntas estudiantes de la escuela normal Rural de Teteles de Ávila Castillo.

Asimismo, las rutas que circulan por la zona del buelvar y de la 14 Oriente, y 16 Norte se vieron en la necesidad de circular por vías alternas, lo que ocasionó caos vial.

Las inconformes piden la destitución del directivo de la institución, además de que no exista matrícula externa al internado.

Sin embargo, durante la manifestación realizaron pintas en las unidades de Ruta.

*Gobierno estatal abierto al diálogo con alumnas de Teteles sin intervención de terceros*

-_Las secretarías de Gobernación y Educación Pública estatales han buscado acercamiento con las normalistas, quienes se niegan a realizar una mesa de trabajo.

-_El Gobierno del Estado de Puebla reafirma el compromiso de mantener un diálogo abierto y cercano con el Consejo Estudiantil de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El pasado miércoles 27 de agosto, la representación estudiantil de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles rechazó la mesa de trabajo que se celebraría en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, debido a que exigían el ingreso de personas ajenas a su institución, hombres adultos que se negaron a acreditarse o a decir el vínculo con las alumnas.

Ante esa situación, las normalistas decidieron cancelar la mesa de trabajo, en la que se atenderían sus principales demandas, sin embargo, ante su negativa ya no se avanzó en el tema.

Hoy nuevamente se manifestaron de forma libre en la capital poblana. No aceptaron entablar diálogo con ninguna autoridad y, como en ocasiones anteriores, estuvieron acompañadas por hombres encapuchados que incendiaron llantas sobre el bulevar 5 de Mayo, a la altura de la Iglesia de San Francisco.

Las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, las exhortan a solucionar sus inquietudes por la vía del diálogo y rechazan la intervención de terceros, ajenos a la comunidad normalista.