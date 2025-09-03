Con mayor inversión, más empleos para Toluca: Moreno

Toluca, Méx.- El municipio de Toluca se consolida como una tierra fértil para la inversión, en lo que va del año suman más de 698 millones de dólares que han llegado de empresas asentadas en los distintos parques industriales, lo cual favorece la generación de nuevos empleos para posicionar al municipio como una capital de oportunidades y progreso.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, durante la conferencia “La Toluqueña”, destacó que el desarrollo económico municipal avanza con paso firme gracias a la atracción de inversiones, generación de empleo y la consolidación de un modelo innovador de emprendimiento, pues en los últimos meses se han colocado a toluqueñas y toluqueños en el empleo formal.

Dijo que las inversiones y los programas municipales han generado más de 9 mil 400 empleos directos en lo que va del año, beneficiando a miles de familias, además señaló que, durante la pasada Feria Regional de Empleo, se ofertaron dos mil 239 vacantes de 125 empresas participantes, logrando vincular preliminarmente a mil 400 postulantes.

Moreno Bastida resaltó la importancia de la “Escuela Municipal del Emprendedor” que recientemente obtuvo la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), convirtiéndose en la primer institución de su tipo en el país en contar con el reconocimiento, permitiendo acompañar a las y los jóvenes desde el diagnóstico del proyecto, hasta la obtención de créditos y registro de marca, asegurando que sus negocios sean sostenibles.

Mientras que Yolanda Esquivel Jaramillo enfatizó que el ecosistema emprendedor se encuentra respaldado por instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, la UNITEC y el Colegio Mexiquense, permitiendo que la Escuela Municipal se convierta en referente nacional.

Resaltó que k la simplificación administrativa impulsada por el Gobierno municipal, con la expedición de 946 licencias de funcionamiento y más de nueve mil 300 refrendos, además celebró la firma de convenio con la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, para fortalecer la digitalización de trámites, modernizar capacitaciones en línea que reducen los tiempos y costos.