Niñas y niños de Zinacantepec visitaron Museo del Toluca FC

Zinacantepec, Méx.– Niñas y niños de Zinacantepec vivieron una experiencia que quedará en su memoria para siempre. A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ), el Gobierno Municipal organizó una visita al Museo del Toluca FC para las y los integrantes de la Escuela de Futbol, quienes acudieron acompañados por sus familias para conocer de cerca la historia del club más representativo de la entidad.

El recorrido permitió a los pequeños descubrir los logros, trofeos y momentos emblemáticos de los Diablos Rojos, despertando en ellos admiración y un fuerte sentido de pertenencia. “Cada acción dirigida a nuestras niñas y niños trasciende más allá de la cancha: inspira sueños, fomenta valores y fortalece el orgullo de ser parte de Zinacantepec”, destacó el alcalde de la demarcación, Manuel Vilchis Viveros al refrendar su compromiso con la niñez.

Uno de los instantes más especiales se dio al pie del trofeo recientemente conquistado por el Toluca FC, cuando el equipo escarlata derrotó a las Águilas del América en la final del pasado 25 de mayo. Los visitantes no dudaron en fotografiarse junto a la copa, lo que avivó la ilusión de quienes sueñan con vestir un día la camiseta escarlata.

El gobierno municipal y el IMCUFIDEZ agradecieron al Club Deportivo Toluca por abrir las puertas de su museo y facilitar una jornada que conjugó deporte, cultura e identidad. La experiencia se convirtió en un espacio de aprendizaje y convivencia para padres, madres e hijos, fortaleciendo la unión familiar y el amor por el futbol.

De esta manera, el gobierno que encabeza Manuel Vilchis Viveros confirma su interés por impulsar proyectos que fomenten el desarrollo integral de la infancia, no solo en el aspecto deportivo, sino también en lo cultural y social. Para las niñas y los niños de la Escuela de Fútbol, este recorrido significó algo más que conocer un museo: fue un encuentro con la historia, la pasión y los valores que forman campeones dentro y fuera de la cancha.