Reciben vecinos de San Bartolomé Coatepec, el apoyo de la alcaldesa Romina Contreras

Huixquilucan, Mex.- Vecinos de San Bartolomé Coatepec, recibieron de manos de la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, apoyos del programa “Huixquilucan Contigo 24/7, como materiales para mejorar la vivienda, con el fin de apoyar a familias vulnerables del territorio para que cuenten con un hogar que les proporcione mayor seguridad y estabilidad.

Al recorrer a pie esta comunidad, la presidenta municipal, Contreras Carrasco, junto con miembros de su gabinete y servidores públicos de distintas áreas, reafirmó su compromiso con los vecinos de San Bartolomé Coatepec para que vivan en un lugar donde puedan desarrollarse plenamente, al tiempo de apoyar su economía y que cuenten con servicios básicos, por lo que entregó cemento, láminas y equipamiento sanitario para que las familias tengan una mejor calidad de vida.

“El programa Huixquilucan Contigo 24/7 fue creado para atender, de forma pronta y expedita, las peticiones de los vecinos. Ejemplo de ello es que en este recorrido se vieron distintos temas en rubros como agua, seguridad pública, desarrollo social, cuestiones jurídicas y medio ambiente, entre otras cuestiones. “Sepan que vamos de la mano con ustedes, siempre pensando en su beneficio, por ello, seguiremos recorriendo el municipio para conocer sus necesidades y brindarles una solución”, afirmó la alcaldesa.

A lo largo del recorrido, Romina Contreras recordó a la población que, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, se cuenta con la iniciativa “Avanzando por las familias huixquiluquenses” que beneficia a quienes más lo necesitan, mediante insumos que mejoran su vivienda y que permiten generar un ahorro en la economía de la población para que sea más fácil equipar su hogar con los servicios necesarios, que ayuden a construir un futuro más sólido para sus hijos.

En esta jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7”, Romina Contreras escuchó y atendió peticiones de las diversas áreas del gobierno municipal como Infraestructura, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Sistema de Aguas, Energía y Deporte, entre otras, con el propósito de brindar a los vecinos servicios públicos eficientes.

Ahí mismo, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan, se entregaron apoyos funcionales como bastones, sillas de ruedas y andaderas a adultos mayores en situación vulnerable, así como apoyos alimenticios para que las familias cuenten con una nutrición balanceada.