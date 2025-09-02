Sigue la detención de conductores en estado etílico en Toluca

Toluca, Méx.- Durante el fin de semana, 44 conductores fueron detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol, decenas de vehículos y motocicletas fueron asegurados en Toluca.

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, informó que el programa “Conduce sin Alcohol” se instaló de manera aleatoria en el municipio, el primer punto fue en la colonia Cuauhtémoc, sobre José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, con 7 conductores detenidos.

En total se aplicaron 10 pruebas de alcoholemia y se entrevistaron a 240 personas, mientras que cuatro vehículos y tres motocicletas fueron asegurados y trasladados al corralón.

Asimismo, en San Mateo Oxtotitlán, sobre la avenida Adolfo López Mateos y Juan Aldama, donde los elementos del Grupo Omega reforzaron el operativo y realizaron 21 pruebas de alcoholemia, con 20 resultados positivos, y se remitieron al juez cívico a 20 conductores, entre ellos tres mujeres.

Durante la intervención, 19 vehículos fueron asegurados y uno fue entregado a un familiar.

Mientras que, en el último operativo, en San Lorenzo Tepaltitlán, en la vialidad Alfredo Del Mazo e Industria Minera, dejó 17 detenidos, todos hombres, tras 21 pruebas de alcoholemia aplicadas entre 380 entrevistas. Las autoridades aseguraron 12 vehículos y 2 motocicletas, mientras que tres automóviles fueron entregados a familiares.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, pues conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo su vida y la de todos.

Los operativos forman parte de una estrategia permanente para prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial en Toluca, dejando claro que los infractores no tendrán tolerancia.