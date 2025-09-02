Es vinculado a proceso “El Bebé”, por robo con violencia a una mujer

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con base en los datos de prueba que presentó, obtuvo vinculación a proceso en contra de Cristian Emmanuel “N”, alias “El Bebé”, por su probable intervención en el delito de robo con violencia a una mujer .

De acuerdo con la indagatoria, el 29 de julio de 2024, la víctima transitaba sobre la calle Petroquímica, colonia CROC Aragón, en el municipio de Ecatepec, cuando fue interceptada por Cristian Emmanuel “N”, quien la habría sujetado del cuello tirándola al suelo para después desapoderarla de una cangurera de color rosa donde llevaba su celular, así como una cartera con dinero en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.

Por ello es que la víctima inició una denuncia ante el Ministerio Público y las Policías de Investigación, llevaron a cabo los actos de investigación de campo y gabinete, así como acciones operativas que dieron como resultado la detención de “El Bebé”.

Luego de ser aprehendido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la autoridad judicial, quien determinó su vinculación a proceso, estableció un mes de plazo para el cierre de la investigación, el cuál será el 30 de septiembre de 2025 e impuso medida cautelar de prisión preventiva.