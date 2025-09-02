“Naranjitas” acusan al ayuntamiento de quitarles dinero y no darles uniformes ni equipo

Redacción

Redacción 2 septiembre, 2025

2 septiembre, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

*¡Indignante! ¡Las “Naranjitas” son robadas y maltratadas por el gobierno de Pepe Chedraui!

Desde Puebla

Puebla, Méx.- En estos momentos, las trabajadoras del Organismo Operador del Servicio de Limpia se MANIFIESTAN frente a las oficinas de Valsequillo, a un costado de Bomberos.

Son madres solteras, mujeres jefas de familia, trabajadoras incansables, y están cansadas de los abusos del poder.

¡Les quitaron un bono que ya estaba presupuestado!

Mientras Pepe Chedraui se llena los bolsillos con infracciones y el relleno sanitario, les roba a las que menos ganan.

¡Tienen pruebas!

Los tickets de pago demuestran que este gobierno está metiendo mano al dinero de quienes ganan apenas lo justo para sobrevivir.

¿Cómo es posible que a las trabajadoras no les den ni uniformes, ni materiales, ni equipo básico para trabajar, y aún así les quiten lo poco que tienen?

Pepe Chedraui es un verdugo de la clase trabajadora.

No le importan los baches, la inseguridad ni los servicios públicos.

Su única prioridad es hacerse rico a costa de los más vulnerables.

Hoy las “Naranjitas” luchan no solo por un bono, sino por el derecho a pagar las escuelas de sus hijos, por llevar pan a la mesa.

Un peso para ellas lo es todo. Un peso para Pepe Chedraui no es nada.

¡Que lo sepa Puebla! ¡Que lo documenten los medios!

¡Que la voz de las trabajadoras retumbe en cada rincón de esta ciudad!

🔴 ACUDE, COMPARTE Y DIFUNDE. NO MÁS ABUSOS.