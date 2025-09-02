La justicia también se construye desde la empatía, la solidaridad y cercanía: Rangel de la O

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Ana María Rangel De la O, presidenta del Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, señaló que durante siete meses, el programa organizado por PGJEM desarrolló acciones que impactaron en la vida de casi 27 mil personas de diferentes sectores de la población mexiquense, así como de las y los servidores judiciales, que confirma que la justicia también se construye desde la empatía, la solidaridad y cercanía.

Durante su informe al frente del voluntariado del Poder Judicial mexiquense, señaló que, el organismo ha tenido como objetivo despertar conciencia en la sociedad y aportar a sectores vulnerables como mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas privadas de la libertad.

Pero dijo que, “más allá de cifras y de las causas que abrazamos, tocamos las historias de casi 27 mil personas con nombre y rostro, las cuales se entrelazan con la nuestra cuando elegimos ayudar”, indicó.

Refirió que el voluntariado superó en un 42 por ciento el número de acciones anuales registradas, gracias al trabajo coordinado de un equipo que, en palabras de su presidenta, convirtió “deseos en realidades”.

Mientras que los logros fueron posibles gracias a la colaboración con instituciones públicas y privadas, organizaciones educativas, empresas, así como voluntarias y voluntarios, cuya participación permitió ampliar la cobertura de los programas sociales.

Acompañada por las y los integrantes del Voluntariado, magistradas, magistrados, jueces y juezas, y el titulardel PJEdomex, Fernando Díaz Juárez, la Presidenta Rangel De La O, dijo que el voluntariado del Poder Judicial se sustentó en cuatro ejes esenciales:

1. La voluntad de servir.

2. La solidaridad que une a la familia judicial.

3. La garantía de una vida digna para niñas, niños y adolescentes mexiquenses.

4. El fortalecimiento del tejido social como compromiso compartido.

Reiteró que los encuentros y vínculos generados con la ciudadanía se lograron gracias a la dedicación y entrega de un equipo que trabajó con unidad, respeto y cercanía.

Resaltó que llevaron a cabo la firma de dos convenios importantes: el primero para la recolección permanente de tapas plásticas como apoyo a la Fundación AMANC en la asistencia a niñas, niños y adolescentes con cáncer, instalando el contenedor en una ruta judicial en las cuatro regiones: Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Texcoco, en instituciones educativas del estado de México, así como recibiendo donaciones de voluntarios que lo hicieron posible.

El segundo con la Cruz Roja Mexicana para brindar atención médica primaria, incluidas consultas, valoración de signos vitales y curaciones básicas a personas migrantes en tránsito del albergue “Hermanos en el camino” destacando la voluntad de visibilizar causas tan sensibles.

Asimismo, a través de la iniciativa “Intercambio con Causa”, en conjunto con la Coordinación General de Igualdad y Derechos Humanos y la Escuela Judicial del Estado de México a través del programa Yo por la Justicia, realizamos conferencias para niños, niñas y adolescentes de diversos niveles educativos, entre ellos el Colegio INEDIB y la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Toluca, así como Colegio Argos, Escuela Isidro Fabela, UNITEC, The Oak Tree School, Colegio Franco Inglés, Ford, Bosch, Costco y Estudio Blom pudimos estrechar lazos de acompañamiento y donación para quienes más nos necesitan.E