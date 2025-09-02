Presentan convocatoria para integrar Plan Rector UAEMéx

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado presentó la convocatoria para participar en el proceso de consulta para la integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029.

La titular de la UAEMéx, subrayó que la Administración Universitaria 2025-2029 está comprometida con la cercanía, apertura y diálogo permanente con la comunidad auriverde.

Por tal motivo, esta convocatoria permitirá que las y los integrantes de los sectores administrativo, estudiantil y docente de la institución puedan expresarse bajo 17 temáticas: ciencia, deporte, finanzas, identidad y cultura, sostenibilidad ambiental, estudios profesionales, bachillerato, igualdad e inclusión, administración, formación docente, cultura de paz, erradicación de la violencia de género, gobernanza, desarrollo y fortalecimiento institucional, comunicación y normatividad.

A partir de la participación recibida, se encargarán de sistematizar la información, para realizar un diagnóstico general y, posteriormente, se establecerán objetivos y metas para la integración total de este plan rector.

En tanto, la titular de la Secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, detalló que esta convocatoria ya está disponible de manera física en los distintos espacios académicos y en las dependencias administrativas, así como de manera digital en los medios de comunicación institucionales.

Asimismo, detalló que las bases de esta convocatoria son: ser integrante de la comunidad universitaria, registrar una o más propuestas con base en la estructura temática, así como la participación universitaria en dos modalidades: en foro y en línea.

Para la participación en foros, las personas interesadas expondrán su ponencia de manera presencial, las cuales podrán ser recibidas hasta el día 21 de septiembre de 2025, a las 21:00 horas. Estas actividades se realizarán los días 25 y 26 de septiembre en 11 sedes distribuidas en distintos espacios universitarios dentro y fuera de Toluca.

En tanto, para la participación en línea se podrán adjuntar las propuestas en el sitio web, cuya recepción se mantendrá abierta hasta el día 3 de octubre de 2025, el registro de ambas modalidades se realizará en la página https://prdi20252029.uaemex.mx.