Joven muere en accidente sobre la carretera Toluca-Palmillas

Por: Fernanda Medina González

Toluca, Méx.- La tarde de este martes, un trágico accidente sobre los carriles laterales de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, cobró la vida de Ángel, un joven de 19 años.

De acuerdo con testigos, la víctima viajaba en una motocicleta roja con negro, acompañado de otra persona, cuando fueron embestidos violentamente por un vehículo de carga cuyo conductor se dio a la fuga sin detenerse.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios. El acompañante del joven fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica.

En contraste, Ángel perdió la vida de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, sin que los rescatistas pudieran hacer algo para salvarlo.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona en espera del arribo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que realizará el levantamiento del cuerpo e iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer el accidente e identificar al responsable.