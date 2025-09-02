Jóvenes promesas del futbol son parte del Torneo Internacional Sub-17 en Toluca

Toluca, Méx.- La LIGA BBVA MX inauguró la décima edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas Sub-17, una competencia que reúne a talentos nacionales e internacionales y que se llevará a cabo del 28 de agosto al 6 de septiembre en “La Casa del Futbol”, en Toluca.

El certamen, que cumple diez años de historia, tiene como objetivo principal ofrecer a los jóvenes futbolistas un roce internacional que complemente su formación dentro y fuera de la cancha. En total son 181 jugadores los que participan en esta edición, con la consigna de vivir una experiencia integral que refuerce valores como el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina.

La lista de clubes participantes incluye a Necaxa, Pumas UNAM, Rayados de Monterrey y Santos Laguna, representantes de la LIGA MX, mientras que el plano internacional aporta a Club Atlético Peñarol (Uruguay), Orlando City SC y Real Salt Lake (Estados Unidos), además de la Selección Nacional de México Sub-16, invitada especial.

El torneo se organiza en dos grupos: los clubes mexicanos conforman el Grupo 1, mientras que los invitados extranjeros y la Selección Mexicana Sub-16 integran el Grupo 2. Tras siete jornadas, los líderes de cada sector avanzarán a la Gran Final, pactada para el sábado 6 de septiembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

A lo largo de su historia, el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas ha sido un trampolín para jugadores que hoy destacan en distintas ligas. Entre ellos se cuentan Diego Lainez, César Huerta, Érick Sánchez, Ozziel Herrera, Israel Reyes, Roberto de la Rosa, Jesús Ferreira y Ricardo Pepi, nombres que hoy reflejan la trascendencia de este semillero.

En el arranque del campeonato, disputado el 28 de agosto, se vivieron partidos intensos y parejos. Orlando City y Pumas UNAM firmaron un empate 0-0, mismo resultado entre Peñarol y Real Salt Lake. Necaxa superó 2-1 a Santos Laguna, mientras que Rayados de Monterrey hizo lo propio con marcador de 2-1 sobre la Selección Nacional Sub-16.

Con este arranque, el torneo confirma su papel como una plataforma clave en la proyección del futbol juvenil y en el fortalecimiento del talento para el futuro.