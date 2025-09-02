Continúan las emociones del Torneo Metropolitano de Futbol

Metepec, Méx.- El futbol volvió a recordarnos que no solo se juega con los pies, sino también con el alma. Las semifinales de ida del Torneo Metropolitano regalaron un fin de semana cargado de goles, emociones y momentos que estremecieron a todo el Valle de Toluca. En Metepec, el equipo de casa venció a los Zapateros; mientras que el combinado de Otzolotepec hizo lo propio ante la Selección de Lerma.

La primera función llegó en la Unidad Deportiva Las Peñas, donde Otzolotepec y Lerma se enfrentaron en un choque de orgullo y talento. El marcador final fue 4-3 a favor de los locales, en un duelo que tuvo de todo: volteretas, goles espectaculares y un público que no dejó de alentar. La serie queda abierta, con la promesa de que la vuelta será un nuevo capítulo de intensidad y esperanza.

Este sábado, el equipo de Lerma recibirá en casa el compromiso de vuelta, donde está obligado a ganar por más de dos goles para superar la fase, o por cualquier marcador para forzar la definición en penales.

Pero el corazón del torneo latió con más fuerza en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo “La Hortaliza”. Metepec fue contundente y venció 4-1 a San Mateo Atenco en un duelo que lo tuvo todo: atajadas milagrosas, goles que hicieron vibrar la grada y un momento de angustia que recordó lo frágil de este deporte.

Darco Zaragoza, arquero de Metepec, se convirtió primero en héroe con paradas clave, pero después preocupó a todos al sufrir una convulsión tras un choque accidental. El silencio se apoderó del estadio; jugadores y aficionados olvidaron el marcador para unirse en un mismo deseo: su pronta recuperación.

Los goles de Esteban Mercado, Luis López en dos ocasiones y Óscar Altamirano, fueron apenas el telón de fondo de una historia donde lo humano se impuso a lo deportivo. San Mateo recortó con un tanto de Diego Figueroa y mantiene la ilusión de la remontada en casa.

El torneo, como destacó Ana Aurora Muñiz Neyra, presidenta municipal de San Mateo, es un reflejo de orgullo comunitario, con la esperanza de que su equipo pueda darle la vuelta a la serie este sábado en tierras zapateras.

El próximo fin de semana, el Valle de Toluca no vivirá solo futbol; vivirá pasión, unión y el sueño compartido de alcanzar la gloria. Solo dos equipos avanzarán a la gran final y, de momento, Metepec y Otzolotepec jugarían el partido decisivo del torneo.